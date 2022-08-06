الاحتلال يقمع وقفة في باب العامود تنديدا بالعدوان على غزة ويعتقل شابا

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وقفة احتجاجية نظمها نشطاء مقدسيون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال الذي انتشروا بكثافة في منطقة باب العامود، هاجموا المشاركين بالوقفة واعتدوا عليهم بالأيدي، واعتقلوا الشاب هشام أبو شمسية.

وكان نشطاء مقدسيون دعو إلى المشاركة الواسعة في وقفة تضامنية، في باب العامود، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ منذ أمس الجمعة.

ودعا النشطاء أهالي القدس لأوسع تجمع في باب العامود، للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال في غزة.

وفي سياق متصل، نظم مجموعة من المواطنين وقفة تضامنية في رام الله تنديدا لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وشارك في الوقفة حشد من المواطنين والمواطنات وهم يرفعون شعارات ويرددون هتافات تطالب بوقف الاعتداء على القطاع.