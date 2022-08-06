"الديمقراطية" تنعى أحد مقاتلي جناحها العسكري في غزة

وطن: نعت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "رفيقها المقاتل حسن محمد منصور (26عاماً)، أحد مقاتلي الوحدة الصاروخية في شمال قطاع غزة، الذي استشهد في غارة صهيونية جبانة أثناء قصفه لمستوطنات الاحتلال بالصواريخ".

وقالت في بيان اصدرته عصر اليوم "إننا وإذ ننعى شهيدنا المقدام الذي التحق بكوكبة الشهداء الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، نؤكد أن دماء الشهداء لن تثنينا عن مواصلة المقاومة ضد الاحتلال حتى دحره عن أرضنا".

