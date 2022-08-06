وزير جيش الاحتلال يهدد باستهداف قيادة حركة الجهاد في الخارج

وطن: هدد وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم السبت، قيادة حركة الجهاد الإسلامي في الخارج بدفع الثمن.

وقال خلال زيارته لمنظومة القبة الحديدية، إن "قيادة الجهاد الإسلامي التي تجلس في الخارج وتقيم في فنادق طهران وسوريا ولبنان، ستدفع أيضَا الثمن".

وأكد غانتس أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال منذ يومين على القطاع سيتواصل، مدعيا انه ينفذ ضد حركة الجهاد الاسلام "وسيتم تكثيفه بلا حدود وبدون قيود".

وادعى أن قواته "أحبطت خلايا إطلاق الصواريخ والقذائف وتم قصف عشرات المنشآت العسكرية للجهاد الإسلامي لإنتاج وإطلاق الصواريخ".