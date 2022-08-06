الشلة لوطن: نقابة المحامين طالبت مختلف المؤسسات الدولية بإدانة العدوان وتبذل كل جهدها لمواجهته



وطن: قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، إن نقابة المحامين طالبت مختلف المؤسسات الدولية بإدانة العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعلى رأسها هيئة الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان وأن الاعتداءات الاسرائيلية وغاراتها الجوية والبرية الذي تشنه على غزة يستهدف النساء والاطفال والمدنيين في القطاع وأن هذا يشكل جريمة حرب بكامل أركانها وبامتياز.

وأضاف الشلة في حديثه لـوطن، أن نقابة المحامين ستعمل بكل جهدها لمواجهة العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على كافة الاصعدة في مختلف القطاعات القانونية الدولية.

وأكد الشلة على ضرورة إنهاء الانقسام، قائلا: آن الاوان لإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ونبذ كافة الخلافات وتوحيد الهدف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والعمل بكل الطاقات لإعادة اللحمة الداخلية الوطنية.

وأضاف: شعبنا الفلسطيني عظيم وقوي وموّحد دوما في مواجهة المحتل الاسرائيلي وأنه سيعلو على كافة الخلافات الداخلية المناكفات وانه يُغلب المصلحة الوطنية العليا كعادته عن اي مناكفات او اشكالات داخلية.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي فلسطين المحتلة عام ٤٨ وفي الشتات سينتصر على الاحتلال الاسرائيلي وأن هذه حتمية تاريخية ووعد رباني وأن الصبر شيمة وصفة من صفات شعبنا.