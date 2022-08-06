تظاهرة في مدينة أم الفحم تنديدا بالعدوان على غزة

وطن: شارك عشرات المواطنين، عصر اليوم السبت، في وقفة احتجاجية عند مدخل مدينة أم الفحم، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونظّم الوقفة الاحتجاجية الحراك الفحماوي الموحد، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وكُتب على بعضها: " كلنا غزة" و"أوقفوا العدوان الإسرائيلي على غزة" و"غزة تحت النار".

وردد المتظاهرون هتافات داعمة ومساندة لقطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان متواصل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس الجمعة.