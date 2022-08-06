الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ تجاه "التطورات الأخيرة في غزة" ويدعو جميع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد

وطن: أعرب ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس عن قلقه البالغ تجاه "التطورات الأخيرة في غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيين وأطفال".

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في بيان له وصل وطن، إن "على جميع الاطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد والمزيد من الضحايا".

وأضاف: "يجب عمل كل شيء لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر، أولا وقبل كل شيء، على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى مزيد من الضحايا"، وفق ما جاء في البيان.

وأكد أن هذه الأحداث تسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي وضمان وضع مستدام في غزة.