الخارجية تطالب الجنائية الدولية بفتح ملف التحقيق في عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة

وطن: قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة د. عمر عوض الله، إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته بالتحرك مع سفراء الدول المعتمدة لدى فلسطين ومع المنظمات الدولية من أجل وقف عدوان الاحتلال على أهلنا في غزة.

وطالب عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم السبت، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمته وفتح ملف التحقيق في جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا في غزة.

واعتبر عوض الله أن قضية الحماية الدولية لشعبنا ستبقى تراوح مكانها في ظل عدم مسائلة إسرائيل وعجز المجتمع الدولي عن ردعها وهو ما يشجع دولة الاحتلال على الامعان في سفك دم أبناء شعبنا في ظل الموسم الدموي للانتخابات الإسرائيلية .