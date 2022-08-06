طلبة جامعة بيرزيت يعتصمون تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

وطن: شارك المئات من طلبة جامعة بيرزيت في رام الله اليوم السبت، في اعتصام داخل الجامعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلة، وسيدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

ورفع المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

وجدّد ممثلو الكتل الطلابية العهد للشهداء، والجرحى والأسرى، بالإخص الأسير خليل عواودة من بلدة إذنا غرب الخليل، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 146 يوما رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.