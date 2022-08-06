غزة تحت القصف | 13 شهيدا وعشرات الإصابات في العدوان الإسرائيلي

وطن: استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة،

وألقت طائرات الاحتلال الحربية أكثر من 16 طنا من المتفجرات على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين واحدث دمارا كبيرا، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات عديدة من الصواريخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة ومدن الداخل المحتل.

فيما يلي متابعة للتطورات الميدانية:

2:13 إطلاق صواريخ بعيدة المدى من غزة نحو الداخل المحتل

2:08 وصول شهيد وإصابة للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع بعد استهداف في منطقة شعشاعة شرق جباليا

2:05 أمين عام حركة الجهاد خلال اجتماعه بقائد الحرس الثوري الإيراني: المعركة مستمرة وهناك تنسيق ووحدة ميدانية

12:40 طيران الاحتلال الحربي يدمر منزلا من 5 طوابق بمحيط فندق الامل غرب مدينة غزة

12:59 وصول 5 إصابات من حي الزيتون بغزة إلى مجمع الشفاء الطبي

12:50 إصابات جراء القصف الإسرائيلي قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة

12:37 سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب ومطار اللد وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ 60 صاروخ

12:15 رشقات صاروخية متواصلة بعيدة المدى على المستوطنات والمدن المحتلة

12:04 جيش الاحتلال: اعتراض 5 صواريخ في الأجواء قرب تل ابيب ومستوطنة موديعين والقدس

11:57 صفارات الإنذار تدوي جنوب شرقي "تل أبيب" وسماع انفجارات

11:55 صفارات الإنذار تدوي قرب مدينة القدس المحتلة

11:37 مقاتلات الاحتلال تدمر منزلا في بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

11:27 طائرات الاحتلا تقصف موقع حطين بعدد من الصواريخ جنوب قطاع غزة

11:25 إصابة مستوطنين بجروح إثر سقوط صـــواريخ على مستوطنات غلاف غزة

11:15 طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة شملخ في منطقة الشيخ عجلين جنوب غزة

11:09 إصابتان في قصف دراجة نارية شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

10:55 استشهاد أسامة الصوري 28 عامًا متأثرًا بإصابته بقصف للاحتلال شرق خانيونس صباح اليوم

10:12 صباحا سرايا القدس تقصف "نير عوز" برشقة صاروخية الساعة 09:20 صباحًا

10:09 صباحا سرايا القدس تقصف موقع "صوفا" في تمام الساعة 08:30 صباحًا وتستهدف "نير عام" و "ياد مردخاي" بعدد من قذائف الهاون الساعة 09:40 صباحًا

10:00 صباحا مراسل صفا: الاحتلال يقصف موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة

9:43 صباحا سرايا القدس تقصف مغتصبة كيسوفيم وموقع فجة برشقة صاروخية الساعة 8:50 صباحًا

9:41 صباحا صفارات الإنذار تدوي من جديد في غلاف غزة

9:32 صباحا سرايا القدس تدك موقع "إيرز" بعدد من قذائف الهاون سـ 08:40ص.

9:30 صباحا سرايا القدس تقصف موقع "النصب التذكاري" بعدد من قذائف الهاون سـ 08:08ص.

9:21 صباحا صفارات الإنذار تدوي من جديد في غلاف غزة

9:20 صباحا مراسل صفا: طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

9:19 صباحا قوات العاصفة الجناح العسكري لحركة فتح الانتفاضة: قصف مدينة المجدل المحتلة برشقة صاروخية في تمام الساعة 12:57 دقيقة من صباح السبت

9:00 صباحا طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية بحي الشجاعية شرق غزة

8:33 صباحا كتائب شهداء الأقصى " لواء العامودي" تعلن مسؤوليتها عن قصف "سديروت" برشقة صاروخية في تمام الساعة 7:45ص

8:33 شهيد وجريح في قصف إسرائيلي لأرض زراعية شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

8:25 نقل عدد من الإصابات جراء قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة

8:15 إطلاق رشقة صاروخية جديدة من شمال غزة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال

8:09 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

8:02 طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار تقصف أرضًا شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

07:55 جيش الاحتلال: نفذنا 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة

07:52 جيش الاحتلال: 160 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة من بدء العملية

07:51 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عوز بالنقب الغربي

07:39 صافرات الإنذار تدوي في سديروت وأيفيس، ونيرعم

07:30 إغلاق الشواطئ الممتدة من زيكيم إلى ريشون لتسيون بسبب إطلاق صواريخ غزة

07:07 صفارات الإنذار تدوي في سديروت وكلية سابير وأبيم ونير عم وايفيس

06:16 صفارات الإنذار تدوي في اسديروت وياد مردخاي وكارميا ونير عم وإيبيم

04:33 صفارات الإنذار تدوي في كرم أبو سالم وكيسوفيم بغلاف غزة