"الجهاد": لا حديث عن تهدئة في الوقت الحالي

وطن: قالت حركة الجهاد الإسلامي، صباح السبت، إنه لا يوجد أي حديث عن تهدئة في الوقت الحالي.

وأضاف مدير المكتب الاعلامي للجهاد ‏داوود شهاب لقناة "الميادين": "نحن مستعدون لاستمرار المعركة، وستخلق حالة استنزاف حقيقية داخل صفوف المحتل".

وأكد أننا سنواصل العمل في الضفة الغربية، رغم الاعتقالات التي شنتها "إسرائيل" الليلة الماضية ضد كوادرنا ومجاهدينا.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أمس الجمعة، عن استشهاد 11 مواطنًا بينهم طفلة (5 أعوام) والقيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري، وإصابة أكثر من 79 آخرين بجروح.