الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال أسرى محررين

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أسرى محررين وكوادر في حركة الجهاد الإسلامي، في الضفة المحتلة، فجر اليوم السبت.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الصحفي إبراهيم أبو صفية، ومحمد حامد واوي، ومحمد منير حمدان، ومحمد عرفات حمدان، ومجاهد علقم، وإبراهيم مشهور أبو صفية، وإبراهيم صائب أبو صفية من قرية بيت سيرا غرب رام الله.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ناجح حبايبة من قرية صانور جنوب جنين، والشقيقين بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال السيد من كفر راعي، وعمران غوادرة من بير الباشا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين رامي الكسار من بلدة خاراس، ونضال الجياوي وتامر سليمية ومحمد يوسف الفسيسي من إذنا، وناصر الزين ونجله يحيى من شارع السلام بالمدينة، وزكريا الحيح من بلدة صوريف.

ومن مخيم قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فارس أصلان والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع عقب اقتحام منازلهم في مخيم قلنديا شمال القدس.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علاء يوسف شبراوي، من مخيم نور شمس شرقا.

وفي الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عماد بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس.