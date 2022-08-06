غزة تحت القصف | استمرار عدوان الاحتلال، والمقاومة ترد برشقات من الصواريخ

وطن: استشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وطفلة تبلغ 5 سنوات، وأصيب عشرات المواطنين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عصر الجمعة.

وقصفت طائرات الاحتلال العديد من مناطق قطاع غزة بعشرات الغارات، التي أدت لاستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين وأحدثت دمارا كبيرا، فيما ردت المقاومة بإطلاق رشقات عديدة من الصواريخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة ومدن الداخل المحتل.

فيما يلي متابعة للتطورات الميدانية:

1:55 يديعوت نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية: طائرات مقاتلة ومسيرة أطلقت صواريخ على قطاع غزة يصل حجم ذخيرتها نحو 16 طنا بالإضافة إلى القصف المدفعي

1:28 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بأربعة صواريخ

1:05 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نيتسانيم بين عسقلان وأسدود

12:48 ق13 العبرية: إصابة 5 مستوطنين بجراح طفيفة جراء الهلع والتدافع للغرف الآمنة في مستوطنات غلاف غزة

12:35 الخارجية الجزائرية: ندين بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقلقون من التصعيد

12:27 الخارجية المصرية: تُجري جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع في غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات

12:14 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات (نير عام، سديروت، أبيم، شاعر هنيغف، كلية سابير مفلاسيم، العين الثالثة)

12:10 صفارات الإنذار تتجدد في مستوطنات غلاف غزة

11:55 ق12 العبرية: سقوط بقايا صواريخ القبة الحديدية على مدخل مستشفى "برزيلاي" في عسقلان دون إصابات

11:50 رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

11:42 تجدد القصف الإسرائيلي لموقع حطين التابع لسرايا القدس غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

11:40 عدة غارات إسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة

11:35 إصابات في قصف إسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

11:30 صفارات الإنذار تدوي مجدداً بمستوطنات الغلاف

11:25 غارات جوية إسرائيلية على موقع جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة

11:23 غارة إسرائيلية جديدة على موقع للمقاومة قرب مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة

11:02 سرايا القدس: قصف المدن والمستوطنات المحتلة (أسدود، وسديروت، وعسقلان) برشقات صاروخية مكثفة الساعة 11:02م في إطار الرد المتواصل على العدوان

10:57 صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

10:44 رشقة صاروخية من المقاومة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ودوي صفارات الإنذار

10:25 وزارة الصحة: 10 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما واصابة 75 مواطنا بجراح مختلفة

10:25: سقوط صاروخ قبة في أرض زراعية قرب مدرسة أبو عبيدة غربي بيت لاهيا واشتعال النيران في المكان

10:07 قوات الاحتلال تقرر استدعاء 25 ألف جندي احتياط وكتائب ما يسمى "حرس حدود"

9:50 قصف لمواقع تابعة للمقاومة وأراض زراعية في خانيونس

9:50 رشقة صاروخية جديدة تنطلق على بلدات الاحتلال

9:40: إصابات بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

9:37 رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد: لسنا معنيين بحرب واسعة في غزة لكن سندخلها إذا اضطررنا

9:30 مقاتلات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في محررة نتساريم بعديد الصواريخ

9:29 في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء... سرايا القدس تعلن دك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

9:25 غارة جوية إسرائيلية على أرض قرب مفترق عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات

9:11 مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي جنوبي "تل أبيب"

9:00 المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ومدنه القريبة من قطاع غزة

8:57 صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ووسط دولة الاحتلال

8:53 كتائب الناصر صلاح الدين: نعلن حالة الاستنفار العام في كافة مجموعاتنا بالميدان ونؤكد أن جريمة الاحتلال لن تمر دون عقاب ومعركتنا مع العدو مستمرة وعلى مستوطنيه الهروب فورًا إلى الملاجئ

8:49 مساء قناة 13 العبرية: الشرطة الإسرائيلية تقرر تجنيد 10 كتائب احتياط من حرس الحدود تحسبًا لمواجهات في الداخل

8:21 حماس: تعرض الموقع الرسمي للحركة إلى هجوم إلكتروني من جهات معادية تسببت بإيقافه مؤقتًا والفريق المختص يواصل العمل من أجل إعادة الاستقرار لعمله

7:52 طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا للمقاومة في محررة نتسريم جنوبي مدينة غزة

7:47 مساء وزارة الصحة: 10 شهداء بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة (23 عامًا) و55 إصابة حتى اللحظة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

7:33 قصف إسرائيلي شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وتصاعد الدخان من المكان المُستهدف.

5:17 وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 بينهم طفلة (5 أعوام) في العدوان الإسرائيلية المستمر على قطاع غزة.

5:13 الجهاد الإسلامي: تنعى الحركة وذراعها العسكري "سرايا القدس" القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

5:11 وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 وإصابة 19 آخرين في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

5:04 وزارة الصحة: استشهاد مواطن واصابة 15 آخرين في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اللحظة

4:40 قصف مرصد لسرايا القدس في منطقة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

4:24 إصابة 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف من طائرات حربية بدون طيار غربي محافظة خان يونس.

4:22 طائرات الاحتلال تستهدف عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

4:20 استهداف شقة سكنية في شارع الشهداء بمدينة غزة، ما أسفر عن شهداء وإصابات.