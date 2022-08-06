مكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من تقديم الخدمات الإعلامية لوسائل إعلام الاحتلال

وطن: حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تقديم الخدمات الإعلامية لوسائل إعلام الاحتلال، مطالبا المحللين والكتاب بعدم قبول الاستضافة على أي من القنوات التابعة للاحتلال احتراما لدماء الشهداء.

وقال المكتب في بيان له، فجر السبت، أنه تم تسجيل بعض المخالفات فيما يخص تقديم خدمات إعلامية لوسائل إعلام اسرائيلية، خلال الساعات الماضية، وعليه نؤكد على القرار الخاص بمنع تقديم الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام (الاسرائيلية)، تحت طائلة المسئولية القانونية

وأضاف: نطالب المحللين والكتاب بعدم قبول الاستضافة على أي من القنوات (الاسرائيلية) احتراما لدماء الشهداء، كونها أبواق ناعقة باسم جيش الاحتلال.