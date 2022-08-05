سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية في امتياز رام الله

م.هشام العُمري: الشركة المقدسية تهدف إلى زيادة الاعتماد على التوليد الفلسطيني وزيادة الطاقه النظيفة والشراكة مع القطاع الخاص

م.ظافر ملحم يدعو إلى زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة

وطن: منحت سلطة الطاقة والمواد الطبيعية رخصة مؤقتة لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الكهروضوئية في رام الله بقدرة 5 ميغا واط، مع 'شركة قدرة' بإنشاء محطة توليد تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية مناطق في امتياز رام الله.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام م.هشام العُمري، أن الشركة المقدسية تهدف إلى زيادة الاعتماد على التوليد الفلسطيني من جهة، وزيادة الطاقه النظيفة والشراكة مع القطاع الخاص من جهةٍ أخرى، بهدف تقليل الاعتماد على المزود الاسرائيلي خاصة مع القطع الذي تتعرض له مناطق امتياز كهرباء القدس.

بدوره، دعا رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م.ظافر ملحم إلى زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في كافة المحافظات الفلسطينية، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.

وحضر حفل التوقيع كل من م.أيمن اسماعيل مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية والسيد عبد الرحمن هيجاوي ممثل الشركة المطورة، والسيد كامل الحسيني عضو مجلس إدارة شركة قدرة.

