فيديو| تشييع جثامين شهداء العدوان "الإسرائيلي" على غزة

وطن: شيّع قطاع غزة، مساء الجمعة، جثامين 4 مواطنين استشهدوا في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة، على رأسهم القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة، في المسجد العُمري، بمدينة غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 مواطنين بينهم طفلة وسيدة والقيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.