رام الله: مسيرة تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطن: شارك العشرات من المواطنين، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة برام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع وسط رام الله، صورا لعدد من الشهداء الذين ارتقوا في العدوان، ورددوا هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتؤكد حق المواطنين في قطاع غزة بالعيش في أمن وسلام.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، إن حكومة إسرائيل الفاشية أقدمت على تنفيذ عدوان بربري جبان على أهلنا في قطاع غزة، امتدادا للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ظناً أنها بسياسة القتل والاغتيالات يمكن أن تركّع الشعب الفلسطيني، أو تثنيه عن مواصلة نضاله الوطني المشروع على طريق نيل حريته.

وأكد بكر أن الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم لتكريس الوحدة الوطنية، باعتبارها صمام الأمان لمواجهة الاحتلال، وشدد على أن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مدعو للانتفاض في وجه المحتل المجرم.