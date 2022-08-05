غزة تحت القصف| المقاومة ترد

وطن: أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء الجمعة، رشقات صاروخية على مدن ومستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة ردا على العدوان الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الاحتلال ومدنه القريبة من قطاع غزة.

وحاولت القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكدت مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار تدوي من "سديروت" و"بعسقلان" وجنوبي "تل ابيب".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف "تل أبيب" ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد "تيسير الجعبري" والشهداء التسعة الآخرين.

وشنت قوات الاحتلال فور إطلاق الصواريخ، سلسلة غارات طالت مواقع وأراضٍ زراعية وأخرى فارغة في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد 10 مواطنين بينهم القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.