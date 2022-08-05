"الجهاد الإسلامي" تتوعد الاحتلال: "تل أبيب" ستكون أحد أهداف صواريخ المقاومة

وطن: توعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بقتال لا مهادنة فيه، ردا على العدوان ضد قطاع غزة.

وقال النخالة لقناة الميادين:" هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة".

كما أكّد النخالة أنّ سرايا القدس ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان.

وتوجه النخالة بالقول "رسالتي لكل المقاومين في فلسطين أن علينا أن نقاتل على قلب رجل واحد"، مشدداً على أنّ الاحتلال الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة.

ووفق النخالة، فإنّ "لا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون "تل أبيب" تحت ضربات صواريخ المقاومة".

وأضاف النخالة "إلى كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة".

وتابع النخالة: في ظل الوساطة المصرية يخرج الاحتلال بهذا العدوان وهو يتجاهل الوساطة المصرية وعلى القاهرة الاجابة على هذا التساؤل.

كما قال النخالة في حديثه للميادين "ليعلم الإخوة المصريين أن العدوان هو طبيعة الاحتلال وسنرد بقوة على هذا العدوان وسيكون هناك قتال سينتصر فيه شعبنا".