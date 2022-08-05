إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي اللبن الشرقية لمستوطنين اقتحموا خان القرية

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز والصوت الأهالي الذين تصدوا لاقتحام مستوطنين خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت المصادر، بأن الأهالي أدوا صلاة الجمعة في موقع الخان، قبل أن يقتحمه نحو 100 مستوطن لتأدية طقوسهم التلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن المستوطنين بعد أن انتهوا من أداء طقوسهم، قاموا بالعربدة في المكان وهاجموا الأهالي.

يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية الواقع جنوب القرية، على طريق رام الله - نابلس الرئيسي، هو موقع تاريخي، يتعرض باستمرار منذ عدة سنوات لمحاولة السيطرة عليه من قبل المستوطنين.