غزة تحت القصف | إصابات بينها خطيرة جراء قصف الاحتلال مواقع عدة

وطن: بدأ جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، عدوانا على قطاع غزة، حيث قصفت طائراته الحربية مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المواطنين أصيبوا جراء القصف، بينهم بحالة خطيرة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، شقة سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء وسط مدينة غزة، ومركبة كان تسير في الشارع، بالإضافة إلى مرصد للمقاومة في شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الاسعاف في قطاع غزة

وطلب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.

وأعلنت ما تسمى "الجبهة الداخلية" لدى دولة الاحتلال، عن "وضع خاص" حتى دائرة 80 كم من قطاع غزة يُحظر خلاله التجمعات من بئر السبع جنوبًا حتى "تل أبيب" شمالًا.

يتبع..