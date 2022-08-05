محطة توليد الكهرباء الوحيدة توشك أن تتوقف عن العمل

وطن: حذّر مدير عام محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، اليوم الخميس، من خطر توقفها الوشيك بسبب نقص الوقود، في حين دخل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع يومه الثالث.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المعابر المستخدمة للبضائع والمارّة على طول سلكها الشائك الفاصل مع غزة، الثلاثاء، متذرعة بمخاوف من رد للمقاومة الفلسطينية بعد اعتقال اثنين من كبار قياديي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

كما فرض جيش الاحتلال قيودًا على الحركة في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وقد أوقفت الإجراءات تسليم الديزل عبر دولة الاحتلال الاسرائيلي وهو أمر ضروري لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالوقود.

وقال رفيق مليحة مدير عام المحطة "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود (وقود) كاف لتشغيلها".

يواجه سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة انقطاعا للتيار الكهربائي بانتظام، وحصلوا الأسبوع الماضي على ما معدله 10 ساعات فقط من التغذية يوميًا، وفقًا لبيانات وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.