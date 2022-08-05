لليوم الرابع.. الاحتلال يغلق معابر غزة ويفتح "كرم أبو سالم" استثنائيا لإدخال 6 شاحنات وقود

وطن: قال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، إن الاحتلال سيفتح المعبر الساعة الرابعة عصر اليوم بشكل استثنائي لدخول كميات محدودة من وقود المحطة تقدر ب 6 شاحنات.

وتواصل سلطات الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شماله.

ويأتي إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد اتخاذ جيش الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين مساء الإثنين.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ مستوطنة زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق حاجز بيت حانون أمام العمال، والحالات الإنسانية.