الشرطة: إصابة رجل أمن بجراح خطيرة أثناء ملاحقة خارجين عن القانون وتجار مخدرات وسلاح بنابلس

وطن: اصيب رجل امن فجر اليوم بجروح وصفت بالخطيرة اثناء ملاحقة خارجين عن القانون وتجار مخدرات وسلاح داخل مخيم بلاطة شرقي نابلس، وفق الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن القوة واثناء عملها داخل المخيم تعرضت لإطلاق نار بشكل مباشر مما ادى لإصابة ضابط في الامن الوطني تم نقله للمشفى لتلقي العلاج واجريت له عدة عمليات ولا يزال يتلقى العلاج داخل العناية المكثفة.

واكد ارزيقات أن قوات الاجهزة الامنية لا تزال تعمل داخل المخيم وتلاحق المطلوبين الذين يطلقون النار على المواطنين وقوات الامن ومنهم من ارتكب جرائم قتل وتجار مخدرات وان المؤسسة الامنية مستمرة في تنفيذ واجبها الوطني الهادف لتطبيق القانون على الجميع والقبض على المطلوبين لإعادة الحياة الطبيعية للمخيم دون جرائم او ترويع للمواطنين.

كما أكد ارزيقات أن المتهمين بإطلاق النار تجاه قوات الامن اصبحوا معروفين وكل من يحمل السلاح هو هدف لقوات الامن.

وطالب ارزيقات، المطلوبين كافة داخل المخيم لتسليم انفسهم للأجهزة الامنية بالسرعة القصوى ليأخذ القانون مجراه من خلال القضاء والمحاكمة العادلة.