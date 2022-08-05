مستوطن يحتجز وفدا بلجيكيا لساعات تحت تهديد السلاح غرب رام الله

وطن: تعرض وفد بلجيكي للاحتجاز تحت تهديد السلاح من قبل مستوطن احتل منطقة جبل الرسان قرب قرية الشباب في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وروى الوفد المكون من الخبراء البلجيكيين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين، كيف احتجزهم المستوطن لساعات في 5 يوليو / تموز، وذلك بعد أن أوقفهم جيب إسرائيلي وحذرهم من زيارة المنطقة مرة أخرى.

وأعرب الوفد في بيان له وصل وطن، الجمعة، عن صدمته عندما ظهر فجأة مستوطن مسلح أمام السيارة يحمل بندقية ام 16 ومسدس، واحتجزهم لساعات كرهائن.

وقال الوفد إنه في بلجيكا، يُدان مثل هذا الشخص بتهمة التهديد الإجرامي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني ، و"هذا أمر طبيعي تمامًا في إسرائيل".

واعتبر ستيجن ليدجن عضو الوفد البلجيكي أنه "من السخف أن يسمح الجيش الإسرائيلي بحدوث ذلك وقام بحماية المستوطنين نفسه بالقول إنه ما كان يجب أن نكون هناك".

فيما يلي نص البيان الذي أصدره الوفد:

بيان صحفي:

"احتجاز الوفد البلجيكي لساعات تحت تهديد السلاح من قبل مستوطن إسرائيلي مسلح"

احتجز وفد من الخبراء البلجيكيين والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين في طريقهم إلى مشروع تابع لوكالة التعاون الإنمائي البلجيكية إينابيل لساعات في 5 يوليو / تموز واحتجزهم مستوطن إسرائيلي مسلح تحت تهديد السلاح في الضفة الغربية. بعد ذلك تم توقيفهم مباشرة من قبل جيب إسرائيلي كان بانتظارهم وقد حذر الجندي السائق واخبره بعدم زيارة القرية مرة اخرى.

تلقى الوفد الدعوة لزيارة قرية الشباب الفلسطيني كفر نعمة قرب رام الله. هو في الواقع مشروع ممول من قبل Enabel بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. على الرغم من حقيقة أن قرية الشباب تقع في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه محاط بمستوطنات إسرائيلية غير شرعية. ومع ذلك، فإن المستوطنين الإسرائيليين الذين لا يخدمون في وظيفة شرطية أو عسكرية ، وبالتالي لا يحق لهم السيطرة على الناس ، يعتقدون أن عليهم القيام بذلك لأسباب أمنية. الأمر الذي أدانه المجتمع الدولي بشدة.

أصيب الوفد البلجيكي ، المكون من صحفيين وعاملين في المجال الإنساني وخبراء واستشاريين ، والذي قام برحلة لمدة أسبوعين عبر فلسطين من أجل التعاون الإنمائي ، بالصدمة عندما ظهر فجأة مستوطن مسلح أمام السيارة يحمل م ١٦ ومسدس لساعات احتُجزنا كرهائن وعاملونا كما لو كنا إرهابيين محتملين بينما لم نرتكب أي خطأ. مشروع مدعوم من بلدنا بلجيكا. في بلجيكا ، يُدان مثل هذا الشخص بتهمة التهديد الإجرامي وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني ، وهذا أمر طبيعي تمامًا في إسرائيل. وقال ستيجن ليدجن عضو الوفد البلجيكي "من السخف أن يسمح الجيش الإسرائيلي بحدوث ذلك وقام بحماية المستوطنين نفسه بالقول إنه ما كان يجب أن نكون هناك".

وقال المتحدث باسم الوفد بلال بروغن: "بعد ذلك ، أظهرت عدة إفادات من بعض أعضاء الوفد أن الجنود الإسرائيليين أنفسهم صادروا هوية السائق ومنعوه من الذهاب إلى قرية الشباب مع وفود أجنبية".

كان لدى كل من صناع الأفلام الوثائقية أثناء الخدمة ، سيدي العمري وإدريس بنسباهو ، رد الفعل لالتقاط هذا على الفور. "لم أصدق ما كان يحدث ، بدا هذا وكأنه شيء من فيلم. صوب المستوطن بندقيته نحونا وبدا وكأنه يطلق النار للحظة بينما لم يكن هناك خطر من قبلنا ، لقد راينا حرفيًا الموت باعيننا ". يقول كلا صانعي الأفلام الوثائقية.

"اعتقدت أنني يجب أن أخرج من هناك بهذه الصور ، ففي النهاية ، من واجبنا الصحفي والإنساني الكشف عن هذه الفظائع للعالم. هذا ما يعيشه العديد من الفلسطينيين بشكل يومي ". يقول إدريس بنسباهو.

"إنه شيء لا يمكننا نسيانه. للحظة ظننت أن ساعتنا الأخيرة قد حانت ". يقول سيدي العمري.

ومع ذلك ، ليس سراً أن المستوطنين يأخذون الأمور بأيديهم لتهديد العديد من المارة. حتى الأطفال يستخدمون لحراسة المستوطنات اليهودية. تصاعدت التوترات في الضفة الغربية مرة أخرى في الأشهر الأخيرة.

تشير السلطات الفلسطينية بأصابع الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في بناء المستوطنات اليهودية وحمايتها. لقد تم بالفعل إدانة إسرائيل عدة مرات من قبل الأمم المتحدة ، لكنها تتجاهل القرارات. يبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع في الأشهر المقبلة. تظهر زيارة الرئيس بايدن للمنطقة أن الوضع فيها أصبح أكثر تعقيدا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصراع في أوكرانيا ، قد أدى إلى تغيير كبير في الأوراق الجيوسياسية.