د.عقل أبو قرع الشباب والحد من البطالة من خلال مشاريع صغيرة مستدامة



تتسابق الوزارات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية والجهات الدولية المانحة من أجل دعم الشريحة من ذوات الفئات العمرية الصغيرة، من الشابات والشباب، وبالتحديد من الخريجات والخريجين، والتي تشكل النسبة الاكبر من التركيبة الديمغرافية لمجتمعنا الفلسطيني، تلك الشريحة التي يتراكم الخريجون والخريجات منها بعشرات الالاف في سوق العمل كل عام بدون عمل في ظل شبح بطالة قاتم ونتج عنه انعكاسات في مختلف المجالات.

وحسب استطلاعات لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، ارتفعت نسبة البطالة عند خريجي المعاهد والكليات والجامعات الفلسطينية الشباب، من حوالي 42% في عام 2007 الى حوالي 56% في عام 2017، وتزداد باضطراد، في ظل ضعف التخطيط وجشع الجامعات لاستقطاب اكبر عدد من الطلبة، وتصل نسبة البطالة عند خريجي بعض التخصصات الى حوالي 70%، أي ان حوالي 700 خريج من هذه التخصصات من مجموع 1000 خريج لا يجدون عملا، وبالاضافة الى ذلك اشار جهاز الاحصاء الى أن حوالي 30% من الشابات والشباب يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه، وهذه الارقام وغيرها هي أرقام مرعبة ومقلقة وتتطلب التعامل معها، سواء من خلال الجهات الرسمية المعنية، أو من قبل المنظمات الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني المتعددة التي تنادي أو تتسابق لدعم الشباب من خلال المشاريع المختلفة التي تقوم بتنفيذها.

حيث بات من الاوضاع المؤلمة والمحبطة وبالاخص الى الخريجين المتحمسين للعمل، والذين نشاهدهم بعشرات الالاف هذه الايام، هو عدم ايجاد فرصة للعمل، سواء في القطاع الخاص وهو القطاع الواعد والذي يعول عليه في بلادنا وفي الكثير من بلدان العالم، أو في القطاع العام المثقل والخامل والراكد، الذي لا يستوعب من الموظفين الجدد الا بقدر ما يغادره من موظفين سواء بسبب التقاعد أو لغير ذلك من الاسباب، وفي ظل اقتصاد محدود ومقيد ويرزح تحت اهواء الاحتلال، وتتلاعب فيه وفي امكانية ومستوى نموه، الكثير من مصالح الاطراف الدولية والاقليمية وحتى المحلية.

وحتى في ظل حالة عدم الاستقرار والخوف عند رأس المال الخاص، والذي فقط يعمل وكما تشير ارقام الهيئات المختصة، على تكديس المليارات في البنوك والتي تزداد سنويا، املا بأن تتغير الاوضاع ليتم ضخها الى الاسواق، في ظل كل ذلك اليس من الاجدر اتخاذ مبادرة أو مبادرات على الصعيد الوطني من أجل انشاء مظلة حاضنة وبعقل اداري عصري موضوعي يتلائم مع الاحتياجات المحلية والعالمية، لإقامة مشاريع صغيرة انتاجية مستدامة تنبع من الاحتياجات والامكانيات، سواء لشخص أو لمجموعة من الاشخاص، وقادرة على ابعاد شبح وتداعيات البطالة أو عدم العمل، من كافة النواحي، سواء اكانت النواحي الاقتصادية والاجتماعية أو حتى الاثار النفسية.

حيث ان هناك العديد من المؤسسات، ومن ضمنها الدولية والاقليمية، تقوم بالعمل على محاربة أو الحد من البطالة، من خلال دعم تطبيق فلسفة " المشاريع الصغيرة الانتاجية المستدامة"، اي المشاريع التي لا تنتهي مع نضوب الدعم او المنح، بل تستمر من خلال ناتجها الذاتي، وبل تنمو وتكبر وتتوسع، سواء من ناحية الكمية، او النوعية اي تتفرع الى اعمال اخرى، قد يكون لها علاقة ما بالعمل الاصلي او قد لا يكون، واستراتيجية الدعم هذه، يمكن ان تتم من خلال الدعم المادي المباشر، أو من خلال التدريب، أو من خلال دراسات الجدوى، أو من خلال المساعدة في التخطيط والتقييم، أو من خلال كل هذه الاعمال معا، وهذه الاستراتيجية هي ما نحتاجه في بلادنا، اما لمحاربة الفقر، او للحد من البطالة، ومن المعروف انهما مترابطان.

وفي بلادنا، حين تصل نسبة البطالة بشكل عام الى حوالي ال 28%، وعند الخريجين الى اكثر من 60%، وتصل نسبة الفقر بشكل عام الى حوالي 25%، اي ان حوالي ربع السكان فقراء، فأن الامر يتطلب اكثر من توزيع المساعدات العينية او المادية مع بداية كل شهر والتي لا تتعدى المئات من الشواكل، بل يتطلب حلول لها صفة الاستدامة، اي مساعدات لمرة واحدة فقط، تنهي الاعتماد على الحكومة او غيرها من الجهات، وتنهي عملية الانتظار حتى نهاية الشهر لتلقي المساعدات، وتخلق روح المسؤولية والكرامة والاهم روح العمل والمثابرة وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات وليس على الحكومة او الاخرين.

والمشاريع الصغيرة الانتاجية المستدامة، ذات التكلفة غير المرتفعة سواء اكانت تتمثل بأنشاء معمل خياطة متواضع مثلا، او بيت بلاستيك للزراعة ، او اقتناء بعض الاغنام او الابقار للحم او للحليب، او حتى اقتناء ورشة حدادة او ميكانيك او لاصلاح الكمبيوتر، او تبني اكتشاف او اختراع جديد، وما الى ذلك من الامثلة، هي المشاريع التي تعتمد على نفسها او ناتجها وبشكل دائم، وهذه المشاريع تبدو هي الامثل والاكثر واقعية والاكثر انسانية او الاكثر كرامة لمعالجة الفقر في بلادنا، وبالطبع هذه المشاريع ورغم حجمها او قلة تكاليفها او مساهمتها في الاقتصاد، الا انها تعتبر مشاريع ريادية.

وفي دول عديدة، وبالاضافة الى الاموال او الجهود المخصصة لمشاريع الحد من الفقر والبطالة، هناك صناديق استثمارية، سواء من اموال القطاع العام أو اموال القطاع الخاص، حيث تبحث هذه الصناديق عن الافكار والاشخاص المبدعين الذين تزخر بهم بلادنا وتجذبها ، وتوفر لهم الاموال اللازمة والبيئة الملائمة للنجاح واكثر من ذلك, وبالطبع هناك الحوافز التي يجب ان توفرها الجهات الرسمية، سواء اكانت تتعلق بالبنية التحتية او الضرائب او التسهيلات اللوجستية والمالية من اجل البدء بمشاريع الريادة، ولا داعي للذكر ان مشاريع الريادة هي بشكل عام مشاريع تتسم بالمغامرة .

ومع الانتهاء من حفلات التخريج لهذا العام، وتواصل ارتفاع نسب البطالة عند الشباب الخريجين، يتواصل تدفق الالاف من الخريجين الى سوق العمل الذي لا يوجد فيه عمل، فمن الاحرى في بلادنا ، ان نهتم اكثر بالكفاءات البشرية التي تبحث عن فرصة للبدء بمشروع، وان نقدم لها التسهيلات، بدءا من المكان والبنية التحتية، وكذلك تخصيص الصناديق لذلك، ليس فقط للبدء بالمشروع ولكن كإحدى الضمانات في حال الفشل، ولا يعني هذا ان الدعم والتشجيع يقع على الحكومة فقط، ولكن هناك دور هام للقطاع الخاص الفلسطيني، ولمؤسسات الدعم العامة والمجتمع المدني، في رعاية ودعم وتشجيع الابداع والابتكار والريادة، والاهم اعتبار المشاريع الريادية الانتاجية الصغيرة، وبغض النظر عن حجمها او اهميتها احدى الركائز الهامة لمكافحة البطالة وتداعياتها، سواء اكان خلال المدى القصير او الطويل، وسواء اكان ذلك للخريج الحالي أو لغيرهم من الخريجين الذين يحملون شهادات من شتى الانواع والدرجات ويملكون المهارات وافاق الابداع.