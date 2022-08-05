لافروف: محاولة توسيع الهيمنة الأمريكية على العالم غير مجدية

وطن: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الاجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا"الآسيان" إن محاولات الولايات المتحدة "لتمديد هيمنتها" إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة".

وأضاف لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان".

وتابع: "لقد تجاهلوا جميع مبادئهم الخاصة، التي أعلنوها علنا وأقنعوا الجميع بالالتزام بها، بما في ذلك خداع أنفسهم. بنفس الطريقة، في حالة أوكرانيا، انتهكوا مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة، التي وقعوها على أعلى مستوى والتي داسوا عليها ببساطة".

(سبوتنيك)