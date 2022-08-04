"مساواة" بالتعاون مع"البيدر" تنظمان النشاط التوعوي الثالث في تجمع عين سامية البدوي

وطن: نفذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" اليوم، نشاطا توعويا قانونيا ثالثا في تجمع عين سامية البدوي بعنوان "الحقوق الدستورية في التجمعات البدوية"، لتعريف واطلاع المواطنين في تلك المناطق على جوهر حقوقهم الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني(الدستور)والتي يتمتع بها الفلسطينيون على قدم المساواة،والتي تستهدف التجمعات البدوية كمناطق مهمشة وبعيدة ولا تحظى بحقوقها الدستورية،وقد جرى تنفيذ هذا النشاط للتعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبدو كحقوق دستورية يكلفها القانون الأساسي، حيث تحدثت الباحثة في هذا النشاط عن اهمية تلك الحقوق الدستورية في حياة البدو،وعن اهمية تعريف البدو بتلك الحقوق ،وضرورة التمتع بها على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع الفلسطيني،ويأتي هذا النشاط كحلقة ثالثة ضمن حلقتين سابقتين تم تنفيذها في تجمعات بدوية اخرى . .

وأوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان لها اليوم، إن هذه الانشطة التوعوية في الحقوق الدستورية،تهدف الى رفع مستوى الوعي القانوني لدى التجمعات البدوية،وذلك للخروج بهم من دوائر الاقصاء والتهميش الى دوائر الدمج والمشاركة الفاعلة،واضافت "البيدر" في بيانها بأن تنفيذ عملية التوعية القانونية في التجمعات البدوية ستمضي قدما بالشراكة مع "مساواة"، من اجل الأرتقاء بالمجتمع البدوي، والعمل على هندسة الفكر البدوي المتربط كثيرا بالتقاليد لدفعه نحو التعرف على مزيد من حقوقه،لتغيير واقعه نحو مستقبل افضل.