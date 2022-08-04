الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن 4 أشهر

وطن: مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن أربعة أشهر اضافية، رغم انه كان من المفترض ان يتم الافراج عنها غدا.

واعتقلت البدن للمرة الأولى عام 2019، وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأُعيد اعتقالها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وأمضت 8 أشهر إداريا، وأُفرج عنها في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، وأُعيد اعتقالها بتاريخ 7/12/2021 وقد حكم عليها بالاعتقال الإداري أربعة أشهر أول مره أشهر وتم تمديده لأربعة أشهر أخرى تنتهي مدتهم بتاريخ 5/8/2022.