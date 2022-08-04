محكمة "عوفر" تمدد اعتقال الشيخ بسام السعدي لثمانية أيام

وطن: مددت محكمة "عوفر"، مساء اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي لثمانية أيام، بحجة التحقيق.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى:"إن محكمة "عوفر" مددت اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لمدة ثمانية أيام حتى 11/08/2022م، بحجة استكمال إجراءات التحقيق".

وأضافت:" أن الشيخ بسام السعدي خلال جلسة تمديد اعتقاله بدا عليه آثار لكدمات وضربات ودماء متفرقة على رأسه ورقبته ويديه".

وأوضح الشيخ بسام السعدي خلال الجلسة أنه تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال بأعقاب بنادقهم وعضات الكلاب أثناء اعتقاله.

وتابعت:"قوات الاحتلال نقلت الشيخ بسام السعدي بعد اعتقاله مباشرة لمشفى العفولة في الداخل المحتل ومكث حوالي ثلاث ساعات لتلقي العلاج ثم بعد ذلك تم شبحه وهو مكبل اليدين ومعصب العينين حوالي 10 ساعات ولم يأكل أو يشرب شيء خلال هذه الفترة ومن لحظة اعتقاله وحتى ما يقارب 24 ساعة".

وأوضحت، أن الشيخ بسام السعدي يعاني من دوار متلازم في رأسه ورقبته ويديه، وبالرغم مما حدث معه إلا أن محكمة "عوفر" رفضت السماح لمحامي الدفاع بتصوير آثار الدماء والكدمات ليتسنى لهم فتح تحقيق في الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشيخ بسام السعدي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، فجر الثلاثاء، واختطفت السعدي من منزله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته.