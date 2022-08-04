كوخافي يوعز بـ"تعزيز الجهوزية لسيناريوهات تصعيدية" مع غزة

وطن: أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي خلال جولة في فرقة غزة تقييمًا للوضع بمشاركة قائدها العميد نيمرود ألوني.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فقد استعرض كوخافي صورة الوضع الاستخبارية والعملياتية في المنطقة إلى جانب نشاطات القوات القتالية وقوات المدرعات والمدفعية التي وصلت للجبهة.

وذكر أن كوخافي أوعز بـ"تعزيز جهوزية الجيش لسيناريوهات تصعيدية مع تعزيز الجهود الدفاعية والاستخبارية، وصادق على خطة الجهود الهجومية".

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن العشرات من الطائرات الهجومية بدون طيار تحلق في سماء القطاع بهدف الوصول إلى خلايا الصواريخ التابعة للمقاومة، في ظل استمرار إغلاق العديد من الطرق في غلاف غزة تحسباً من نيران صاروخية أو نيران قناصة من القطاع رداً على اعتقال مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الشيخ بسام السعدي قبل أيام.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم وقف حركة القطارات من "نتيفوت" إلى عسقلان، وإغلاق ساحل مستوطنة "زيكيم" شمالي القطاع أمام المستوطنين، مشيرة إلى أنه لم تطلق صفارات الإنذار حتى الآن في أي من مناطق الغلاف منذ بدء التوتر.

وأضافت "على الرغم من حالة التأهب إلا أن المدارس غير الحكومية تعمل كالمعتاد، ولكن مع البقاء قريباً من الغرف الآمنة، في الوقت الذي خرج الكثير من سكان المثلث الحدودي بين مصر وجنوبي القطاع ومستوطنات الاحتلال إلى "رحلة جماعية للقدس سيقضون خلالها فترة نهاية الأسبوع بعد الحصول على التمويل اللازم لذلك".

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤولي مستوطنات الغلاف قولهم إن الأوضاع باتت لا تطاق، محذرين من "طنجرة ضغط" في صفوف المستوطنين.

ودعا هؤلاء جيش الاحتلال إلى اتخاذ قرار بإنهاء حالة التأهب اليوم لأن الحالة معقدة ولم يسبق أن عاشها الغلاف بالشكل الحالي.

وقالت الصحيفة إنه جرى إرسال رسائل إلى مصر وقطر سعيًا لتهدئة الأمور.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "يأمل أن تسير الأمور نحو الهدوء، وأن الإغلاقات في الغلاف منعت تنفيذ عمليات".

(صفا)