تدهور الوضع الصحيّ للأسير الجريح نور الدين جربوع ونقله إلى المستشفى

وطن: قال نادي الأسير إنّ تدهورا جديدا طرأ على الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين جربوع (27 عاما) من جنين، وعلى إثره نقل من سجن "عيادة الرملة" إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أنّ الجريح جربوع الذي أصيب بعدة رصاصات، ويعاني اليوم من التهابات حادة في منطقة الظهر نتيجة لإحدى الإصابات الخطيرة التي تسببت بفتحة في ظهره بجرح طوله 25 سم، وبعمق 10 سم، حيث أن مكانها لم يلتئم، وأدى الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) الذي تعرض له إلى تعفن منطقة الإصابة، عدا عن إصابته بجرثومة في الدم، وهو بحاجة إلى ثلاث وحدات دم كل عشرة أيام.

وأوضح أنه كان من المفترض أن تعقد جلسة للأسير جربوع اليوم، إلا أنّه تم تأجيلها حتّى تاريخ العاشر من آب الجاري، نتيجة نقله إلى المستشفى.

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح جربوع، وطالب كافة جهات الاختصاص بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير العلاج اللازم له.

وفا