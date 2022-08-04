الاحتلال يحكم على محافظ القدس بالحبس المنزلي المفتوح وكفالة مالية كبيرة

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

وقال رامي عثمان محامي محافظ القدس، "محكمة الاحتلال قررت إصدار حكم بالحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث دون تحديد فترة زمنية، تمهيدا لمحاكمته، وفرضت كفالة مالية عالية إلى جانب فرض كفالة مالية أخرى على الكفلاء".

وعقدت محكمة الاحتلال المركزية، اليوم الخميس، جلسة محكمة لمحافظ القدس المعتقل منذ الإثنين الماضي، للنظر من في لائحة اتهام من أحد عشر بندا قدمتها نيابة الاحتلال بحقه، تتعلق بما سمته نيابة الاحتلال سبعة عشر خرقا لقرار منعه من دخول الضفة الغربية منذ لحظة صدور القرار.

وإضافة للحبس المنزلي المفتوح، فرضت محكمة الاحتلال غرامة مالية بقيمة ٢٥ ألف شيقل بحق المحافظ والموقعين على كفالته من أسرته واصدقائه.

في حين أكد مصدر مقرب من المحافظ غيث، ان هذا الشكل من القرارات مورس عليه في بداية عام ٢٠٠٠ حيث فرض عليه الحبس المنزلي لمده تزيد عن عامين، وبعد ذلك تمت محاكمته بالسجن الفعلي لمدة تزيد عن عام ونصف العام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الإثنين الماضي.

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