لاعب جديد يقترب من الرحيل عن برشلونة

وطن: يقترب نادي برشلونة من تجديد عقد جناح الفريق الأول لكرة القدم الشاب، عبد الصمد الزلزولي، لمدة 4 سنوات مقبلة حتى يونيو 2026، لكنه سيغادر على سبيل الإعارة في الأيام القليلة المقبلة.

هناك أكثر من نادٍ إسباني يرغب وبشدة في ضم المغربي الدولي في الميركاتو الصيفي الحالي، ويفاضل الزلزولي بين العروض الأربعة في الوقت الحالي والقرار النهائي يرجع إليه بعد خطوة تجديد العقد مع برشلونة الذي يراه مستقبل جيد للفريق الكتالوني، لذلك يريد المسئولون إعطاءه الفرصة خارج "كامب نو" للتطور.

ويأتي سبب رحيل الزلزولي عن برشلونة هو التعاقد مع رافينها من ليدز يونايتد مع وجود فيران توريس وكذلك أنسو فاتي وبالتالي، لن يكون من المجدي استمرار اللاعب العربي.

سيحصل اللاعب الشاب على فرصة خارج برشلونة في الموسم المقبل، ولن يكون موجودًا في مباراة كأس خوان جامبر أمام بوماس المكسيكي.

المصدر: btolat