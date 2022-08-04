العالول: مركزية فتح وضعت توصيات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وسنبحثها في الاجتماعات القادمة

وطن: أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اللجنة المركزية لحركة فتح وضعت مجموعة توصيات حول سبل تنفيذ قرارات المجلس المركزي، مشيراً إلى أن الاجتماعات القادمة ستبحثها.

وقال إن قرارات المجلس المركزي محسومة، لكنها تحتاج إلى وضع آليات حول شكل التنفيذ وتفاصيله، مشددا على رفض استمرار الالتزام بالاتفاقيات كافة مع دولة الاحتلال في ظل تنكرها لها.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يقود تحركاً دولياً لحشد الدعم لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون محور زيارته القادمة إلى ألمانيا.



المصدر: اذاعة صوت فلسطين