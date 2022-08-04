الاحتلال يواصل حالة الاستنفار وتشديد الخناق على غزة

وطن: يواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث، الاستنفار والتأهب في مستوطنات "غلاف غزة"، وفي محيط قطاع غزة، وذلك مع استمرار إغلاق الحواجز التجارية والمدنية المؤدية إلى القطاع، وذلك تحسبا من عمليات قد تنفذها حركة الجهاد الإسلامي ردا على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي مساء الاثنين الماضي في جنين.

وأفادت صحيفة تابعة للاحتلال، بأن الطيران العسكري الإسرائيلي غطى قطاع غزة بشما في ذلك "طائرات مسيرة مسلحة في محاولة للبحث عن فرصة لاستهداف خلايا مضادات الدروع".‏

وذكرت وسائل إعلام تابعة للاحتلال، بأن جيش الإحتلال ، قرر مساء الأربعاء، تمديد حالة التأهب والاستنفار على حدود قطاع غزة، حتى، الخميس، قابلة لتمديد آخر وفقا لتقديرات الاستخبارات العسكرية.

وتشمل القيود المفروضة على مستوطنات "غلاف غزة"، إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني، بما في ذلك محاور زراعية وطرق تربط بين مستوطنات المنطقة، تحسبا من نيران مضادة للدبابات أو القنص ردا على اعتقال السعدي.

وذكرت قناة الاحتلال بأن الجيش سيقدم صباح اليوم الخميس، حلولا للمستوطنات القريبة من السياج الفاصل مع قطاع غزة، بما سيسمح للمستوطنين بالمغادرة بحرية مع الإبقاء على تقييدات بالتنقل عند المناطق القريبة من غزة.

وأعلنت "سرايا القدس"، "الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة، تلبية لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين".

عرب ٤٨