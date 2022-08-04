الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين في الضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين:

أحمد جمعة- نابلس

عدي عنتر- نابلس

عامر أبو طعيمة- السيلة الحارثية غرب جنين

الجريح هاني الواوي- مخيم نور شمس بطولكرم

أشرف هاني عبد الله- مخيم نور شمس بطولكرم

وعبد الله إياد عبد الله- مخيم نور شمس بطولكرم

لطفي صلاح صلاح- الخضر جنوب بيت لحم

زيد محمد صلاحات- بيت لحم

محمد محمود أبو شعيرة- بيت لحم

عمر جميل أبو يوسف- حلحول شمال الخليل

ومحمود جميل أبو يوسف- حلحول شمال الخليل

ورضوان زكريا عوض- حلحول شمال الخليل