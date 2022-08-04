الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة
04.08.2022 08:12 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين في الضفة الغربية.
وعُرف من بين المعتقلين:
أحمد جمعة- نابلس
عدي عنتر- نابلس
عامر أبو طعيمة- السيلة الحارثية غرب جنين
الجريح هاني الواوي- مخيم نور شمس بطولكرم
أشرف هاني عبد الله- مخيم نور شمس بطولكرم
وعبد الله إياد عبد الله- مخيم نور شمس بطولكرم
لطفي صلاح صلاح- الخضر جنوب بيت لحم
زيد محمد صلاحات- بيت لحم
محمد محمود أبو شعيرة- بيت لحم
عمر جميل أبو يوسف- حلحول شمال الخليل
ومحمود جميل أبو يوسف- حلحول شمال الخليل
ورضوان زكريا عوض- حلحول شمال الخليل