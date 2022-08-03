وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث أمام المحافظة في الرام

وطن: نظمت شخصيات وطنية ودينية، الأربعاء، وقفة تضامنية مع محافظ القدس عدنان غيث أمام مبنى المحافظة في ضاحية البريد ببلدة الرام بالقدس المحتلة، ضد اعتقاله والانتهاكات الاسرائيلية بحقه.

وشارك في الوقفة العشرات من الشخصيات وممثلين عن المؤسسات الرسمية والمقدسية، ورفعت يافطة ضخمة تحمل صورة المحافظ، وبوسترات تدين اعتقاله، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المحافظ وكافة الأسرى، بالاضافة الى رفع الأعلام الفلسطينية.

ومددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي اليوم توقيف المحافظ عدنان غيث ليوم غد الخميس للمرة الثالثة على التوالي منذ اعتقاله.