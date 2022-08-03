سرايا القدس: الاعتداء على القيادي السعدي لن يمرّ مرور الكرام وسننثر جثث الجنود على رؤوس الجبال

وطن: قالت سرايا القدس - كتيبة جنين إنها "لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الاعتداء على الشيخ بسام السعدي ولن نمرر الحدث مرور الكرام".

وأضاف بيان سرايا القدس: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي الشيخ السعدي".

وقال البيان: "سننثر جثث جنود الاحتلال على رؤوس جبال مدينة جنين".

استنكرت الفصائل والقوى الفلسطينية بشدة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، الليلة، في مخيم جنين والتي أسفرت عن استشهاد شاب واعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وصهره.

وأعلنت سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة؛ تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين.