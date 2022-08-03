الأسير المقدسي أحمد عبيد سيعانق الحرية غدا الخميس
03.08.2022 09:58 PM
وطن: سيتحرر من الاسر غدا الخميس الأسير المقدسي أحمد شعبان محمود عبيد (33 عام) من بلدة العيسوية بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة تسع سنوات.
وكان أحمد قد اعتقل بتاريخ 6/8/2013 وأدانته المحكمة الاحتلالية بالضلوع في اعمال المقاومة ، و فرضت عليه حكمها الجائر بالسجن الفعلي إضافة لغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.
تعرض أحمد لعدة عقوبات من قبل إدارة السجون و منع من الزيارة لفترات متفاوتة، وقد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن رامون الصحراوي.
واستثمر احمد فترة اعتقاله وتمكن من اجتياز امتحانات الثانوية العامة ومن بعدها التحق بالدراسة الجامعية.