الأسير المقدسي أحمد عبيد سيعانق الحرية غدا الخميس

وطن: سيتحرر من الاسر غدا الخميس الأسير المقدسي أحمد شعبان محمود عبيد (33 عام) من بلدة العيسوية بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة تسع سنوات.

وكان أحمد قد اعتقل بتاريخ 6/8/2013 وأدانته المحكمة الاحتلالية بالضلوع في اعمال المقاومة ، و فرضت عليه حكمها الجائر بالسجن الفعلي إضافة لغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.

تعرض أحمد لعدة عقوبات من قبل إدارة السجون و منع من الزيارة لفترات متفاوتة، وقد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن رامون الصحراوي.

واستثمر احمد فترة اعتقاله وتمكن من اجتياز امتحانات الثانوية العامة ومن بعدها التحق بالدراسة الجامعية.

