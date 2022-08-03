وفاة شاب متأثرًا بإصابته جراء حادث دهس تعرض له قبل أيام في طولكرم

وطن: لقي شاب، مساء اليوم الأربعاء، مصرعه من بلدة شوفه جنوب مدينة طولكرم متأثراً بإصابته جراء حادث دهس تعرض له قبل أيام

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الشاب أُدخل إلى أحد مشافي المدينة بتاريخ 30-7-2022 إثر تعرضه لحادث دهس ومن ثم نقله إلى المشفى الإستشاري في مدينة رام الله لمتابعة العلاج حيث أعلن الأطباء مساء اليوم عن وفاته متأثراً بإصابته.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه قد تم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث في حينه وإبلاغ النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتسليم جثة الشاب لذويها أصولاً.