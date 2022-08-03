جيش الاحتلال يقرر تمديد حالة التأهب على حدود قطاع غزة يوماً آخر

وطن: قرر جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، تمديد حالة التأهب والاستعداد على حدود قطاع غزة.

وقالت القناة "13" العبرية: "في ختام تقييم جديد للوضع، تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في غلاف غزة ليوم آخر على الأقل" وفق قولها.

وقرر جيش الاحتلال صباح أمس الثلاثاء، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين عسقلان و"سديروت" وإغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة العمال وكرم ابو سالم، خشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين.