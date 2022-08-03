"هيئة الاسرى": الاسير رمزي براش بحاجة لعلاج دائم ويعاني من آلام وأوجاع مستمرة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها الأستاذ كريم عجوة للاسير رمزي براش والمتواجد حاليا في -سجن عسقلان- الاحتلالي، يعاني من أوجاع مستمرة و آلام صحيه عديدة .

واوضحت الهيئة أن منذ حوالي ثمانية شهور بدأ الأسير يشعر بآلام في الجهة اليمنى من الصدر واعلى المعدة وتحت الخاصرة، حيث كانت قد ظهرت كتل في هذه المناطق وكتل اخرى في كافة أنحاء جسده وتزداد حجم الكتل بشكل متسارع يوما بعد يوم .

وأضافت الهيئة أن الأسير عرض على طبيب مختص واجرى له فحص اولي وتم تحويله بعد ذلك لعيادة "ايشل" في بئر السبع من اجل اجراء صورة التراساوند لمكان ظهور الكتل.

وتابعت الهيئة بأن تم إبلاغ الأسير بأنه ستجرى له عملية لكن ما زالت إدارة السجون تتعنت في تحديد موعدها رغم حاجته لها .

وأكدت الهيئة أنّ إدارة سجون الاحتلال لا تزال تمارس سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد بحق الأسرى داخل سجونها، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم.

يشار إلى أن الأسير رمزي ابراش هو شقيق الاسير محمد معتقل منذ العام 2002، ورمزي منذ العام 2003 وهما محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة ومحرومان منذ عامين من زيارة عائلتهما بحجة أنها مرفوضة أمنيًا.