جنين: إصابة المعتقل أدهم الجمل من كفردان بكسر في ظهره ويده أثناء اعتقاله

وطن: أصيب المعتقل الإداريّ أدهم تيسير الجمل (36 عامًا) من بلدة كفر دان غرب جنين، بكسر في ظهره وإحدى يديه، إثر تعرضه للتّنكيل والضرب المبرح على يد قوات الاحتلال الإسرائيليّ، خلال عملية اعتقاله في 20 تموز 2022.

وبحسب عائلته فإن المعتقل الجمل كان متواجدًا يوم اعتقاله من قبل قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال في مدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة عام 1948، وتعرض للتنكيل والضرب المبرح، ولاحقًا أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة شهور تنتهي في كانون الثاني/ يناير العام المقبل.

وأوضح نادي الأسير أن الجمل هو أسير سابق أمضى ما مجموعه أربع سنوات ونصف بشكل متواصل في سجون الاحتلال وأفرج عنه عام 2013، وهو متزوج وأب لطفلين.