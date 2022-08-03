لأجل كأس العالم.. بوغبا يعلن خبراً جديداً

وطن: ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن "بول بوغبا" تخلى عن فكرة الخضوع لجراحة في الركبة، وسيعتمد على برنامج راحة وإعادة تأهيل ليحافظ على آماله في اللعب مع فرنسا بكأس العالم 2022 لكرة القدم.

حيث أصيب لاعب وسط يوفنتوس في الركبة بحصة تدريب مع فريقه الجديد أواخر الشهر الماضي، خلال جولة خارجية في الولايات المتحدة، وفي حال تعرض للجراحة سيبتعد بوغبا عن نهائيات كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر، إلى 18 ديسمبر، ولذلك فضل اللاعب الذي خاض 91 مباراة مع منتخب فرنسا الخضوع لبرنامج علاجي بدلا من ذلك.

وسيتألف النظام العلاجي من ثلاثة أسابيع في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وبعدها سيتدرب بمفرده لمدة أسبوعين، حيث سيكون قادرا على الاستعداد لكأس العالم، لتبدأ فرنسا حملتها ضد أستراليا في الدوحة في 22 نوفمبر.

إن قرار بوغبا يضعه في موقف تصادمي مع ناديه الجديد الذي كان يفضل أن يخضع اللاعب الفرنسي لجراحة، والغياب عن كأس العالم حتى يتمكن من العودة سريعا في النصف الثاني من الموسم.

المصدر: SkyNews