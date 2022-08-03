الاحتلال يعزل الأسير حسين القواسمة المحكوم مدى الحياة انفرادياً

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير حسين علي القواسمة (49 عامًا) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد و60 عامًا، إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن "نفحة".

وقال نادي الأسير في بيان بأنّ الأسير القواسمة المعتقل منذ عام 2011، تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي، وأمضى في حينه عشر سنوات، لتصل مجموع سنوات اعتقاله نحو 21 عامًا، وتعرض سابقًا للعزل عدة مرات، كما ويعاني من مشاكل صحية منها الإصابة بالسكري وضعف في المناعة وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

وأوضح نادي الأسير أن للأسير القواسمة ثلاثة أشقاء آخرون معتقلون في سجون الاحتلال وهم: حسام، ومحمد، وحجازي القواسمة، علمًا أن حسام محكوم بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، وهم أشقاء للشهيدين مراد وأحمد القواسمة.

(وفا)