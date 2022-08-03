"التعليم العالي" تعلن عن منح ومقاعد دراسية في تونس وباكستان

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في جهورية تونس الشقيقة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2022/2023.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المقاعد الدراسية في جمهورية باكستان للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.