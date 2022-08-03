محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة محافظ القدس

وطن: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النظر في قضية اعتقال محافظ القدس عدنان غيث للمرة الثالثة على التوالي، ليوم غدٍ الخميس.

وقال رامي عثمان محامي المحافظ: "أجلت محكمة الاحتلال في القدس النظر في قضية المحافظ غيث ليوم غدٍ الخميس، بناء على طلبي، علمًا أنني قدمت طلبًا للمحكمة بالإفراج عنه بكفالةٍ بيتية".

وأضاف: "قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق المحافظ غيث، المعتقل منذ الإثنين الماضي، تتضمن ادعاءات بمخالفته قرار المنع الإسرائيلي بدخول الضفة الغربية 17 مرة".

وبالتزامن مع انعقاد المحكمة نظمت وقفة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المحافظ غيث أمام مبنى المحافظة في ضاحية البريد شمال العاصمة المحتلة.

وفا