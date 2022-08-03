التوصل لاتفاق بين نقابة المسعفين وادارة الهلال الاحمر يوقف التصعيد

وطن: اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين انه تم اليوم التوصل لاتفاق، يشمل عددا من القضايا الخلافية والاجراءات، ويوقف التصعيد، ويشمل خطوات تتعلق ببعض المسائل التي وقعت.

ووفقا لما جاء في بيان اصدره اتحاد النقابات فقد اكد الطرفان على التزامهم بالاتفاق الموقع 24/5/2022 والاتفاقيات السابقة ، وتم التأكيد على بعض القضايا وهي كالتالي :-

1. اكد الطرفان حرصهما على تعزيز علاقة العمل الايجابي والحوار البناء ، وتعزيز اواصر الثقة لما فيه مصلحة

المؤسسة والمواطن

2. تشكيل لجنة تحقيق للموظف طارق عابد مكونة من الهلال الأحمر ووزارة العمل ووزارة الصحة والاتحاد مع اعادة

صرف راتبه حسب القانون

.

3. التراجع عن كافة الاجراءات العقابية المتخذة بخصوص النزاع حتى تاريخ 2022/08/03 .

4. تم الاتفاق على الورديات على أساس الدوام B+C على ان يراعي التدوير العادل بين الموظفين وحل اشكاليات الدوام

الليلي.

5. تشكيل لجنة لمتابعة موضوع هيئة التقاعد مكونة من الادارة والنقابة ووزارة العمل .

6. تثبيت موظفي العقود على ان يتم ادراجهم على الكادر الوظيفي الجديد حسب طبيعة العمل من بداية العام القادم.

. عودة الموظف اسامة السويطي للعمل حسب الاتفاق بتاريخ 24/5/2022 وإن يداوم في مراكز اسعاف الخليل حسب

طبيعة عمله كضابط اسعاف .

8. تشكيل لجنة حوار من الطرفان لمتابعة المواضيع المطروحة وتنفيذها حتى نهاية العام .

9. يلتزم الطرفان بوقف كافة الاجراءات التصعيدية على ان يضمن الرعاه تنفيذ الاتفاق ومتابعة الحوار .

يتفق الطرفان على ان المرجعية لحل الاشكاليات تحل بناء على الالتزام بقانون العمل ونظام الجمعية.