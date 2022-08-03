الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في القدس

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساكن ومنشآت وزراعية، في بلدة الزعَيم شرق القدس ومنزلا في بلدة سلوان.

وقال مدير بلدية الزعَيم محمد أبو زياد، إن قوات الاحتلال اقتحمت أراضي المواطنين غرب البلدة، وهدمت غرفة سكنية، وجرفت أرضا واستولت على خزانات مياه تعود للمواطن طارق سبيتان، بحجة استخدامها دون الحصول على ترخيص.

وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت غرفة سكنية أخرى ومنشآت زراعية تعود للمواطن محمد جمعة حمدان واستولت على معدات زراعية.

كما و اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه وهدمت منزله الذي تبلغ مساحته حوالي 115 مترا، ويحتوي على أربع غرف، ويأوي ثمانية أفراد، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، و اعتدت على جميع المتواجدين بالمكان، واعتقلت نجليه وجاره.