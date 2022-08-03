بنك الاستثمار الفلسطيني يجري السحب على أول جائزة لحملة حساب التوفير "فرصتي2022"

وطن: أجرى بنك الاستثمار الفلسطيني السحب على السيارة الأولى ضمن حملة حساب التوفير فرصتي 2022 التي تم إطلاقها بداية شهر 7 من العام الحالي، وتم السحب بتاريخ 21/7/2022 على جائزة سيارة هونداي كونا هايبر موديل 2022 كاملة الإضافات، وكانت السيدة "سناء أبو الجرايش" مدخرة في فرع الخليل هي الفائزة بالسيارة خلال السحب الذي أجراه البنك، كما جرى تسليم السيارة للفائزة في فرع الخليل ضمن فعالية تم من خلالها دعوة الفائزة لزيارة الفرع وعدد من المتعاملين مع البنك في مدينة الخليل، بحضور مدير فرع الخليل عيسى عادي ومدير إدارة لفروع أحمد جبران ومدير العلاقات العامة والتسويق خليل ناصر وعدد من مسؤولي وموظفي الفرع.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار الفلسطيني يتخذ ألية لتشجيع الجمهور على التوفير "الادخار" لكافة فئات المجتمع، وان هذه الحملة التي أطلقها البنك تستمر بالسحب على الجوائز حتى نهاية العام الحالي، حيث يتم كل 22 يوم السحب على سيارة هونداي كونا هايبرد، ويتم السحب على جائزة ربع مليون شيقل لفائز واحد بنهاية شهر كانون أول.

إن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير فرصتي2022 وللدخول بالسحب سواء للحسابات الحالية أو الجديدة هو 100$ أو ما يعادلها بالعملات الأخرى وكل ايداع إضافي بقيمة 100$ أو مايعادلها يزيد فرصة الربح بالجوائز.